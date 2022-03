Vindkraft är bra – och är framtidens energi

I Helgeån fanns till exempel mycket lax innan kraftverken började byggas ut i början av 1900-talet. Visserligen har senare en laxtrappa byggts vid Torsebro, men den byggdes tyvärr inte förrän laxen hade hunnit dö ut. I Norrland kompletteras ofta de stora kraftverken med stora uppdämda vattenmagasin där vattenståndet varierar våldsamt under dygnet och under året med följden att stränderna blir sterila och inget kan växa. Det positiva är att Sverige redan har mycket utbyggd vattenkraft vars produktion motsvarar hälften av den svenska elanvändningen. Hittills har den också fungerat bra som reglerkraft, som producerar mer när det är vindstilla och mindre när det blåser. (Till skillnad från kärnkraften som inte är reglerbar.) Men de få svenska vattendrag som ännu är orörda måste bevaras så att vi har något kvar av det ursprungliga svenska landskapet.

Bengt undrar också vad som händer när vindkraftverken tjänat ut? Tornet av metall smälts ner och återanvänds, betongen krossas och kan återanvändas vid t ex vägbyggen. Vingarna av glas- eller kolfiber och epoxiharts är svårare att återvinna men Vestas har ett projekt för att återvinna även dessa material, genom att bryta ner epoxin och skilja ämnena åt så att de kan användas ännu en gång.

Åke Nydal har rätt i att vindkraftverkens elproduktion varierar efter hur mycket det blåser. Men fördelarna är att modern vindkraft är förhållandevis billig att bygga jämfört med annan elproduktion och driftkostnaderna är låga. Inga bränslen behövs och inga luftföroreningar eller andra utsläpp bildas. Kombinationen av billig men varierande vindkraft tillsammans med den reglerbara vattenkraften har hittills fungerat bra. Men när ännu mer vindkraft kommer in i systemet måste andra former för energilagring också användas. Eftersom den svenska stålindustrin ska börja använda vätgas i stor skala är vätgasframställning ett perfekt sätt att lagra överskottsenergi när det blåser bra. Privatpersoner som sätter solceller på taken kan komplettera med ett batterilager så att de blir självförsörjande på el även på natten (åtminstone sommartid). Även större batterilager för att utjämna förbrukningen och stabilisera elnätet i till exempel en kommun eller ännu större områden börjar idag byggas.