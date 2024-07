Varför är detta så intressant? WHO har låtit göra ett 50-tal vetenskapliga globala utredningar och studier som visar att: Vi i snitt får i oss 2 000 mikroplastpartiklar per vecka, vilket motsvarar ett kreditkort på 5 gram. Under en månad blir det ungefär 21 gram eller drygt 250 gram per år. Är inte detta skäl nog att redovisa emission av mikroplast från vindkraftparker.