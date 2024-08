Låt familjeparkeringar vid våra varuhus just vara familjeparkeringar, påpekar skribenten som tycker att de ofta missbrukas av folk som inte behöver dem.

Den 16/8 skulle min dotter parkera bilen i en av dessa rutor. Jag satt som passagerare i baksätet på bilen då min dotter hade mitt barnbarn bredvid sig i bilbarnstol där framme. Framför oss framfördes det en grå Volvo av en kvinna. Hon körde in på en av familjeparkeringsrutorna. Hon var ensam i bilen. Det regnade så smått ute.

Min dotter öppnade bilrutan och påpekade att det var en familjeparkeringsruta. Ja men den var ju ledig så varför skulle hon köra omkring och leta efter en annan var svaret från henne. Efter påpekandet körde hon ut från rutan under protest. Dottern parkerade bilen och tog barnbarnet med sig in i affären.

Eftersom jag inte behövde någonting i affären väntade jag kvar i bilen. Under tiden som jag satt där och tittade ut kom det först en yngre ”dam” och började lasta in varor i bilen som stod på en av de andra familjeparkeringarna. En äldre ”dam” gick till samma bil och packade in sina varor. Behövde dom en familjeparkering? Nej!