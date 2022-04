Johan Rönn känner sig med all rätt förbigången när det gäller utvecklingen i Tollarp. Han är förmodligen inte ensam om det. Flera av de orter som en gång hade en egen kommun har stannat i utvecklingen och saknar starka lokala företrädare. De dialogmöten som kommunen anordnar en till två gånger per mandatperiod är förstås bättre än ingenting, men i sin nuvarande form bidrar de inte till att öka känslan av delaktighet hos medborgarna. Två gånger per mandatperiod är på tok för lite för att skapa ett bestående engagemang.