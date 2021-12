Den 22-årige mannen hade sex med en person via videolänk i lördags, men fick efteråt en rejäl kalldusch. Samtalet hade utan hans vetskap spelats in och filmen skickades till honom via länk. I mejlet fick han också veta att om han ville att filmen skulle raderas var han tvungen att betala 1 500 euro, vilket är drygt 15 000 svenska kronor.