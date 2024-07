Det är inte ofta det händer, och att klarspråket skulle slå till i ett politiskt tal i Almedalen är ännu mer förvånande. Men det gjorde det när Ebba Busch (KD) sålde in sitt budskap under under den politiska marknaden i Almedalen. Ebba har kritiserats för sitt tal av sina motståndare, eftersom hon talade om vikten av svenska värderingar. Svenska värderingar behöver man inte ha, säger kritikerna, så länge man följer lagen. Andra beskyllde henne för att skapa lynchstämning, och åter andra tycker att hon angrep muslimer. Så långt den debatten.