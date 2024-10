Intermat får kritik efter inspektion: ”Åtgärdade allt på fyra timmar”

Vid en oanmäld inspektion på Intermat upptäckte kommunen flera brister i livsmedelshanteringen i butikens manuella köttdisk. Bakgrunden till inspektionen var att kommunen hade fått in klagomål från en kund som hade köpt oxbringa i butiken, och upplevt att den luktade ruttet.

– När vi upptäckte det på morgonen sa jag att såhär kan det inte se ut. Jag sa till de som jobbar i disken att allt måste rengöras och att de inte fick sälja ett gram kött den här dagen, och vi kasserade allt kött som fanns kvar. Just samma dag kom miljöinspektören.

Tekniker kallades in och ordnade problemen med kylarna direkt. Angående personalens hygien, som kritiserades av kommunen bland annat för att korrekt arbetskläder inte hade använts under inspektionen, förklarar Muna Cancurt med att det var stressat och frustrerat på grund av röran just den här dagen.