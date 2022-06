Jaktskytteklubben anmäld: ”Vi blir svartmålade och smutskastade”

Bråket mellan Hässleholmsortens Jaktskytteklubb och en privatperson i Stoby tog ny fart under midsommarhelgen. Efter att en anmälan om skott från klubbens anläggning kom in under söndagen blev det fullt pådrag från polisens sida – till en närliggande gård.