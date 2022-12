Billy Bengtsson

Billy Bengtsson: Varför gör julens diktning oss så sorgsna?

Varför blir diktens jul ofta så sorglig? Minns bara Happy Xmas av John Lennon. Melodin är klassiskt vacker, särskilt när den mot slutet går över i en smeksam vals.

Lägg samtidigt märke till hur Lennon gör en utandning av besvikelse.

Över sin egen generation för att så litet blev uträttat trots allt revolutionärt buller och bång?

And so this is Christmas