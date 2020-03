Covid-19: Ett fåtal personer intensivvårdas

Foto: Hanna Franzén

Tre nya fall av covid-19 har hittats i Skåne. Totalt finns det nu 209 sjuka, de flesta är dock lindriga, endast ett fåtal vårdas i respirator. Men nu flaggar regionstyrelsens ordförande för att mer pengar skjuts till. Bland annat för att det blir färre kollektiva resor och att operan och dansteatern har stängts.

Enligt pressbulletinen från Region Skåne har det under senaste dygnet bara tillkommit tre nya smittade personer. Det är en rejäl nedgång mot tidigare, då det kunde vara uppemot 40 smittade under ett dygn,

Vården i Skåne har möjlighet att göra cirka 400 provtagningar per dag, vid behov. Arbete pågår nu för att kunna öka kapaciteten för intensivvård, och HR jobbar med att få in fler medarbetare till vården. Därför har en generell dispens getts för att hyra in bemanningsanställd personal, vilket kan underlätta när en verksamhet snabbt behöver förstärkning. Bemanningsläget är ansträngt på grund av att även vårdanställda är sjukskrivna eller hemma för vård av barn i större uträckning än normalt.

– Det är viktigt att alla vi som är friska hjälps åt. All vårdpersonal utan symtom behöver vara på jobbet. Vi vidtar flera åtgärder. Vi tittar även på möjligheter att bemanna med personal som inte är anställd hos oss idag. Det kan vara vårdutbildade studenter, pensionärer och de som inte jobbar hos oss idag. Vi blir kontaktade av privatpersoner och företag som vill hjälpa till och tittar på förutsättningarna att förstärka, säger Jan Lundin, förhandlingschef HR, i ett pressmeddelande.

Åtgärderna är ett led i förberedelserna för att kunna ta emot fler sjuka, då det befaras att mönstret ska följa övriga Europa.

Regionen har också bestämt sig för att inte ta ut någon avgift när patienter med förkylnings- eller influensasymtom avbokar planerade mottagningsbesök. Detta gäller även om avbokning sker mindre än 24 timmar före besöket.

Ett fåtal av de nu smittade är så allvarligt sjuka att de nu vårdas på intensivvårdsplatser. Enligt uppgift till Kristianstadsbladet är det ännu under fem personer, runt tre-fyra, och de flesta vårdas på SUS.

– Annars är det bara lindrigt sjuka med besvär. De flesta sitter i hemkarantän. Under gårdagen hittades bara elva nya fall, nu tre, och det var bland 200 provtagningar. Då ska man tänka på att man inte provtar alla, utan bara äldre, riskgrupper och sjukvårdspersonal. Det antyder ändå att det inte finns så mycket smitta bland dessa grupper, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M), som också får dagliga lägesrapporter.

Detta då regionstyrelsens arbetsutskott (rs au) är den som går och blir krisledningsnämnd, ifall det behövs.

– Ännu har vi inte sett det behovet. Däremot har vi täta möten, för att hålla oss uppdaterade. Jag får intrycket av att det är lägre allmän spridning här än i Stockholm. Det känns som det är under kontroll, och vi har börjat fylla på vissa lager med beredskapsmaterial och skyddsutrustning.

Vad som också kommer att fyllas på är pengapåsen. Sonesson öppnar nu för att skjuta till ännu mer pengar för att bekämpa smittan.

– Jag har tidigare sagt att vi ska skjuta till tiotals miljoner. Men jag anser att det kommer att behövas mer.

Exakt hur mycket går han inte in på, utan att ha förankrat det med övriga partier.

– Vi förbereder nu en tilläggsbudget. Vi vet att Malmö opera och Skånska dansteatern har stängts, bara operan kostar 20 miljoner varje månad. Sedan ser vi att resandet går ner i kollektivtrafiken, det blir mindre intäkter. Inte minst på grund av att Öresundstågen till Danmark nu nästan står stilla, när de kör med ett i timmen.

– Det kommer att bli ett stort intäktstapp. Vi måste skruva upp för de posterna. Sedan får vi räkna på det och komma med en väl tilltagen summa med pengar.

Finansministern har sagt att staten skjuter till pengar. Räcker inte det?

– Jo, kanske. Men så länge vi inte fått dessa kan vi inte lite på att vi får full täckning. Då använder vi egna pengar så länge. Kommer det sedan mer från staten blir det ett angenämt nöje att fördela dessa.