Foto: Lasse Ottosson

Första timmen i tältet utanför CSK:s akutmottagning var lugn. Framåt lunch på tisdagen väntade vårdpersonal i skyddskläder tålmodigt på fler som sökte sig dit. Allt för att snabbt identifiera riskpatienter och skydda dem som behöver skyddas mot coronaviruset.

Inget liknande har tidigare genomförts vid Centralsjukhuset i Kristianstad, berättar Therese Bachman, enhetschef på akutmottagningen. Men så är läget också extraordinärt. Coronapandemin sprider sig i svenska samhället och även vården måste ta till åtgärder som aldrig förut.

Därför har man slagit upp ett tält utanför sjukhusets akutmottagning. I tältet tas alla sökande patienter in. Vuxna över 18 år får gå in ett håll, barn har egen ingång.

De möts av erfarna sjuksköterskor som ställer frågor om till exempel feber, hosta, andfåddhet, snuva, ont i halsen utifrån en checklista. Även patientens kroppstemperatur kontrolleras, liksom syresättningen i blodet och puls. Ingen provtagning sker.

Åtgärden med det nya tältet handlar om att sortera för att snabbt identifiera riskpatienter och skydda dem som behöver skyddas mot coronaviruset.

– Utifrån bedömningen, så får de antingen åka hem och vårda sig själva i hemmet, eller gå in via infektionsdelen på akuten, eller så tas de in den vanliga vägen, berättar Therese Bachman.

Sorteringen i tältet för att minska smittspridning började på tisdagsförmiddagen och kommer att pågå så länge som det behövs från 09.15 på morgonen till 01 på natten. Nattetid får de som söker sig till akuten ringa på en klocka vid entrén så kommer personal att möta upp.

– Vi har en ny situation och vi hittar lösningar allt eftersom vi behöver det, säger Sanna Engblom, ST-läkare i akutsjukvård.

Hon beskriver första förmiddagen i tältet som lugn, och trycket på akutmottagningen har minskat, vilket kan tyda på att folk med lindrigare symtom hörsammat vårdens uppmaning att stanna hemma.

– Men vi väntar oss fler patienter, det här kan vara lugnet före stormen, säger Sanna Engblom.

