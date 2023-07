Detta kan du göra gratis i augusti: Stora listan i hela nordöstra Skåne

Nordöstra Skåne • 28 juli 2023 15:37

Kb/NSk har sammanställt en lista med gratisaktiviteter – kommun för kommun.

Kristianstads kommun:

1: Sommarlovsbowling: Tollarps bowlinghall bjuder alla ungdomar mellan 6-18 år att bowla gratis under tisdagar. Erbjudandet gäller med starttid kl 10.00, 11.00, 12.00 eller 13.00. Registrering görs via www.barnbowlargratis.se och bokning av bana görs per telefon 044-311074.

1: Guidning på Filmmuseet: Kl 13.00 bjuder museet in till gratis guidning där besökarna får lära sig allt mer om tidig filmproduktion.

1: Stumfilm på Filmmuseet: Vid 13.30 spelas Lugna gatan med Charlie Chaplin upp. Filmen handlar om en reformerad hemlös som blir polis.

1-2: Sommarfiske vid Kanalhuset: Peshku Sportfiskeklubb bjuder in till prova på-fiske vid Kanalhuset mellan 11.00-14.00. Det är gratis för unga under 18 år. Det kommer att provas på att fiska abborre, löja, mört och metallfisk. Klubben bjuder på frukt, korv och dricka.

Sommarbasket för ungdomar tillsammans med Kristianstad basket. Foto: Peter Åklundh

1-3: Sommarbasket: Kom och testa på basket tillsammans med Kristianstad basket på olika platser i kommunen under sommarkvällarna. Tisdag Österängs utomhusplan kl 18-21, onsdag Öllsjö skola kl 18-21, torsdag Gamlegården kl 18-21. Ålder 8-18.

1-17: Qigong på Naturum: På takterrassen varje torsdag kl 8.30 anordnas Qigong som bjuder på mjuka rörelser och vacker utsikt. Det varar cirka 30 minuter.

1-18: Utemorgon på Naturum: Se vad dagen har att ge! Kanske blir det en tur runt Naturums närområde eller så dukas det upp med stort och smått att fascineras av. Samling utanför entrén kl 10 varje måndag till fredag.

1-18: Fiskprat på Naturum: Kl 14.00 varje vardag reder personalen på Naturum ut hur man ser skillnad på en sarv och en abborre. Passa på att komma nära fiskarna i akvariet när de ska få mat.

1-18: Havshjulet på Naturum: Lär dig mer om havets spännande djur. Varje vardag kl 15 i hörsalen på Naturum berättas det om havsdjurens fiffiga knep för att överleva.

1-18: Småkryp i bäcken på Naturum: Tillsammans med naturvägledaren undersöker ni husmaskar, lungsnäckor och sötvattenmärlor i bäcken på Naturum. Kl 16 varje vardag.

2: Spela på bibblan: På biblioteket i Kristianstad får barn från åtta år testa på ett utvalt TV-spel. Drop in gäller och denna gång spelas Overcooked! All You Can Eat (Nintendo Switch).

2: Brädspel på Tollarps bibliotek: De ställer fram spelsuccéerna Kurragömma i Safariparken, Machi Koro och Ticket to Ride. Det är drop-in och fritt fram för besökarna att spela under bemannade öppettider. Denna dag är det mellan kl 10-13.

På Arenaområdet får barn testa på tre olika idrotter den 2 augusti. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

2: Arenaonsdag: På Arenaområdet får barn mellan sex och tolv år testa på tre olika idrotter: cricket, padel/tennis och basket. Det kommer att hållas i två pass, ett med samling kl 9.10 och ett med samling 10.40. Kom i lämpliga kläder och ha gärna med en vattenflaska och frukt. Evenemanget arrangeras av Kultur - och fritidsförvaltningen. Läs mer om anmälan i Kristianstad kommuns evenemangskalender.

2: Musikkväll på Stora torg med Helene Wish Persson och Glenn Wish: 2023 har paret mycket att fira. Helene Wish Persson firar 40 år som artist och Glenn Wish firar 30 år. De spelar vid 20.00 på Stora Torg, men innan dess är det ett förband som spelar. Mellan 15.00-17.00 anordnas barn- och ungdomsaktiviteter på Lilla torg.

2: Film på Filmmuseet: Filmen Zigenarnas tid spelas upp vid 13.30. Den handlar om en bror och en syster som bor med sin mormor i en romsk, liten by i Jugoslavien.

Tollarps bibliotek ställer fram succéspel mellan 14.00-17.00 den 3 augusti. Foto: Claes Jonasson

3: Brädspel på Tollarps bibliotek: De ställer fram spelsuccéerna Kurragömma i Safariparken, Machi Koro och Ticket to Ride. Det är drop-in och fritt fram för besökarna att spela under bemannade öppettider. Denna dag är det mellan kl 14-17.

3: Sommarlovsskytte: Fjälkinge skjutbana bjuder in till prova-på-dag med finkalibrigt kulvapen. Det ordnas med vapen, ammunition, instruktör och fika. Tiderna är mellan kl 14.00 och 16.00. Evenemanget gäller ungdomar mellan 13 och 19 år.

3: Musik i sommarkväll: I Råbelöfs kapell spelas sånger till livet av Anna Renus och Malin Fredriksson. Anna står för sången och Malin spelar piano. Start kl 19.00.

3-5: Kristianstad stadsfestival: I dagarna tre bjuder Kristianstad City in bland andra Sanna Nielsen, Smens Baglomma och Pidde P för att uppträda mitt i stan. I övrigt kommer det bland annat att vara festivalmarknad, livemusik på uteserveringarna, tivoli och dansbana.

Musik i Norra Åsum kyrka den 5 augusti. Foto: Peter Åklundh

5: Konsert i Norra Åsum kyrka: Kabusatoner blandar & ger - så kallas konserten av Jörgen Åkesson, Mattias Bengtsson, Anna Maria Dencker och Frank Zintl. Känt och okänt blandas under konserten som börjar kl 18.00.

8: Sommarlovsbowling: Tollarps bowlinghall bjuder alla ungdomar mellan 6-18 år att bowla gratis under tisdagar. Erbjudandet gäller med starttid kl 10.00, 11.00, 12.00 eller 13.00. Registrering görs via www.barnbowlargratis.se och bokning av bana görs per telefon 044-311074.

8: Guidning på Filmmuseet: Kl 13.00 bjuder museet in till gratis guidning där besökarna får lära sig allt mer om tidig filmproduktion.

10: Spela på bibblan: På biblioteket i Kristianstad får barn från åtta år testa på ett utvalt VR-spel. Drop in gäller och denna gång spelas Job Simulator (Oculus Quest VR).

10: Sommarlovsskytte: Fjälkinge skjutbana bjuder in till prova-på-dag med finkalibrigt kulvapen. Det ordnas med vapen, ammunition, instruktör och fika. Tiderna är mellan kl 14.00 och 16.00. Evenemanget gäller ungdomar mellan 13 och 19 år.

Fossiljakt på två bibliotek den 10 augusti. Det som barnen hittar får de behålla.

10: Fossiljakt: Det bjuds det in till fossiljakt i sanden från Krithavet vid Åsens fältstation. Bläckfisksrester, ostron, hajtänder och mycket annat kan letas fram i sanden. Evenemanget riktar sig till barn mellan 6-12 år och kl 10.00 är det vid Everöds bibliotek och kl 14.00 vid Tollarps bibliotek.

10: Guidad promenad Piggastans sanddynor: Åhus sandiga marker och unika och nu bjuds det in till en kort promenad där Biosfärkontorets ekolog berättar om den sandiga historian och om hur restaureringen av området är bra för både människor och djur. Samling vid parkeringen på Södra Piggagatan kl 18.00.

Jazzartisten Amanda Ginsburg kommer till Tivoliscenen i Kristianstad den 10 augusti. Foto: Maja Suslin/TT

10: Sång med Amanda Ginsburg: På Tivoliscenen kommer en av Sveriges största, unga jazzartister att uppträda. Hon släppte sitt debutalbum år 2018 och vann en Grammis året efter. Start kl 19.00.

13: Musikgudstjänst: Vokalgruppen ConAlma är med under gudstjänsten i Råbelöfs kapell. Det börjar kl 19.00.

17: Kristianstads Storband: Sommaren avslutas på Tivoliscenen med Kristianstads Storband. Bandet leds av Loffe Sturesson och tyngdpunkten ligger i den klassiska storbandsmusiken. Repetoaren består av allt från Duke Ellingtons och Count Basies musik till hårt svängande musik av Gordon Goodwin.

19: Konsert Duo Vindlav: Spanska sånger, engelsk renässansmusik, och nordiska romanser i Helia Trefaldighets kyrka kl 18.00. Vindlav består av Elin Oskarsson, sång, och Tobias Backman, gitarr.

19-20: Håva i havet: Naturum anordnar så att både barn och vuxna får testa på att håva i havet vid Snickarhaken. Utrustning finns på plats från kl 11.00 båda dagarna.

Nassim Al Fakir är bland annat känd från barnprogrammet Bolibompa på SVT. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

24: Konsert Nalle älskar alla: Upplev Malmö SymfoniOrkesters brasskvintett med Nalle och Nassim Al Fakir. Målgrupp 5-9 år i målsmans sällskap. Utomhuskonserten anordnas av Naturum. Start 10.30.

26: Konsert Världens bröllopsmusik: Musik i kärlekens tecken från världen över. Det är Karlshamns musiksällskap som står för musiken, och det bjuds på både säckpipa, oud och orgel. Evenemanget arrangeras i Heliga Trefaldighets kyrka kl 18.00.

30: Studentkonsert med Rebecca och Fiona: Höstterminen kickstartas med konsert på Lilla torg där den elektroniska musikduon Rebecca och Fiona uppträder. Rap/pop-duon Coola Kids från Blekinge är förband. Alla är välkomna, inte bara studenter. Start kl 18.30.

Hässleholms kommun:

1: Musik i sommarkväll: Anna-Maria och Lars Hedström spelar och sjunger i Vankiva kyrka. Föreställningens tema är ”För mycket a det mesta” och den varar i en timme. Start kl 19.00.

Den 3 augusti är det dags för utebio på torget i Hässleholm. Foto: Marcus Rönnemar

3: Utebio A man called Otto: Det arrangeras utomhusbio på Stortorget i Hässleholm med start kl 21.45. Filmen A man called Otto om en grinig änkeman är baserad på den svenska filmen En man som heter Ove. Tom Hanks spelar huvudrollen.

5: Down 'n' Out hos Bishop: Kl 20.00 kommer bandet och spelar på the Bishop Arms i Hässleholm.

8: Så mycket bättre med Per Bäcker Trio: I Hässleholms kyrka kl 19.00 börjar trion spela en blandning av jazz, balkanmusik och svensk folkton.

Allsång i Hembygdsparken med Hasse Andersson den 10 augusti. Foto: Johan Nilsson/TT

10: Allsång i Hasse Andersson: Sommar i Hässleholm har bjudit in Hasse Andersson till Hembygdsparken i Hässleholm att sjunga allsång med publiken. Konferencier är Lotta Alfredsson. Publiken får ta med en egen brassestol eller filt att sitta på. Start kl 19.00.

12: Sommar Hässleholm Live: Livemusik för alla åldrar, barntivoli, matvagnar och utställare i centrum. Start kl 10.00.

15: Ulrika Nätterdal Trio: i Ignaberga nya kyrka sjunger och spelar Ulrika Nätterdal med Magnus Bergström och David Törnebäck. Under konserten, som startar kl 19.00, blandas djup och allvar med humor och skratt.

19: Fyrstämmig a cappella med Esters Astrar: Med start kl 16.00 i Hästveda kyrka bjuds det på folkmusik, svenska körklassiker och egna arrangemang. Föreställningen håller på i en timme.

The Flying Family kommer till Ljungdalakyrkan kl 17.00 den 20 augusti. Foto: Privat

20: Familjedag med The Flying Family: Vid Ljungdalakyrkan kl 17.00 är det gudstjänst med sång av Pyttekören och luftakrobaterna The Flying Family medverkar. Familjen är känd från TV4:as Talang. Korvgrillning kommer att finnas, ta med egen stol eller filt.

22: Sommarmusik: I Hässleholms kyrka kl 19.00 spelar pianoduon Jolanta och Per Henrik Johansson musik av bland andra Fauré och Mozart.

24: Konsert Nalle älskar alla: Upplev Malmö SymfoniOrkesters brasskvintett med Nalle och Nassim Al Fakir. Målgrupp 5-9 år i målsmans sällskap. Utomhuskonserten anordnas i Hembygdsparken, Hässleholm. Start kl 14:30.

29: Sommarmusik: I Ignaberga nya kyrka kl 19.00 spelar folkmusikgruppen JAERV. Musiken kommer att ha pop- och jazzinfluenser.

Östra Göinge kommun:

1-31: Wanås Konst: För alla under 19 år är det gratis att besöka Wanås Konst. Det ska gälla både utställningarna inomhus och skulpturparken utomhus.

1-31: Fritidsbanken Östra Göinge: Här får man låna fritidsutrustning helt gratis året om. Öppet måndagar 12.30-16.00, torsdagar 13.00-17.30 och fredagar 12.30-15.00. Fritidsbanken ligger i Broby.

På Hanaskogsbadet anordnas det aktiviteter för alla simkunniga över tolv år den 14 augusti. Foto: Tommy Svensson

14: Lek och skoj på Hanaskogsbadet: Anordnas av Kviingeskolans ledstjärnor kl 09.30-11.30 för alla simkunniga över tolv år. Då hålls det i aktiviteter i vattnet och på land. Även fritidsbanken kommer med roliga prylar.

14: Testa bangolf på Ringens Bangolfklubb i Hanaskog: Kl 13.00-15.00 fixar Kviingeskolans ledstjärnor så att vem som helst får testa på bangolf. Anmälan görs via sms till 0709-536019.

Bromölla kommun:

1-12: Emil fyller 60 år!: Kulturpunkten bjuder in att fira Emil i Lönneberga under de första två veckorna i augusti. Det görs med utställning, färgläggning, ripspromenad och utklädningskläder.

Prova på bågskytte på utomhusbanan i Håkanryd. Det är Bromölla bågskytte som anordnar provdagarna. Foto: Peter Malmgren

1-10 : Prova på bågskytte: På sin utomhusbana i Håkanryd anordnar Bromölla bågskytte prova på-dagar. Det håller på mellan 18.00-19.00. Datumen är 3, 7 och 10 augusti.

1-17: Prova på vattenskidor: Bromölla vattenskidklubb bjuder in till prova på-dagar. Dessa håller till vid Levrasjön mellan 18.00-21.00. Datumen är 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15 och 17 augusti.

1-25: Orientering i Valjeskogen: Orienteringsklubben BroSö ÖK bjuder in alla till Valjeskogen där det kommer att finnas en bana utsatt. Kartan kan laddas ner på föreningens hemsida helt gratis.

1-31: Vävda rum: Sveriges största utställning med offentlig, virtuell konst. En gående vernissage med visning av AR-konst. Det har placerats ut tio AR-konstverk runt om i Bromölla, exempelvis en renhjord på Ifötorget och en portal i marken bakom biblioteket. Genom att ladda ner appen ”Vävda rum” på en telefon eller surfplatta kan man följa med på konstpromenaden.

1-31: Havsdrakarna Hus: Under ett besök på Havsdrakarnas hus kan du lära dig om krittidens lämningar och titta på fynd som hajtänder, bläckfiskbitar, krokodiltänder och sjöborrar, samt mycket mer. En liten, informativ utställning.

På Kulturpunkten i Bromölla anordnas det flera gratisaktiviteter under augusti.

8: Good Morning Yoga: kl 9.00 på Kulturpunkten anordnas ett yogapass med enkla yogapositioner. Evenemanget är utomhus om vädret tillåter det. Rekommenderad ålder är 5-12 år tillsammans med vuxen. Anmälan görs till Kulturpunkten.

9: Sagostund: För barn mellan 2-5 år så läses det sagor på Kulturpunktens barnavdelning kl 10.00.

10: Släktforskning: Är du nyfiken på hur släktforskning fungerar? Det kan Bromölla Släktforskarförening hjälpa till att svara på när de kommer till Kulturpunkten kl 10.00-13.00.

10-11: Jazzkollo: I Hällevik anordnas jazzkollo för alla barn som har spelat blåsinstrument i minst fyra terminer. Eget notställ och fika/lunch behöver tas med. Läs mer om anmälan på Trad Jazz Festivalens hemsida.

11: Good Morning Yoga: kl 9.00 på Kulturpunkten anordnas ett yogapass med enkla yogapositioner. Evenemanget är utomhus om vädret tillåter det. Rekommenderad ålder är 5-12 år tillsammans med vuxen. Anmälan görs till Kulturpunkten.

Legolördag på Kulturpunkten i Bromölla. Foto: Lasse Ottosson

12: Legolördag: Mellan 10.00 och 14.00 på barnavdelningen på Kulturpunkten kommer det att byggas lego för alla åldrar. Här kan kreativiteten flöda.

Osby kommun:

1-31: Vävda rum: Även i Visseltofta kommer en unik virtuell, konstutställning att finnas under hela augusti. Genom mobilen går det att uppleva tio speciella konstverk på en slinga genom Visseltofta. Ladda ner appen ”Vävda rum”.

5: Gylsbodafestivalen 10 år!: En kulturfestival med stor bredd och hög klass på konst och hantverk. Ewa-Gun Westford talar, även sagoteater, steppdans, konst och utställare. Pågår mellan 11.00 och 17.00.

På Ubbaboda Byagård fixas det bingopromenad den 20 och 27 augusti. Foto: Daniel Svensson

20 & 27: Bingopromenad: På Ubbaboda Byagård anordnas bingopromenad på cirka 2,5 kilometer med start vid 10-tiden. Till försäljning finns kaffe och våfflor. Fortsätter även ett par söndagar i september.

27: Veteranfordonsträff: Uppvidning av bildar, motorcyklar, mopeder med flera vid Bygdegården Östra Flyboda. Det serveras grillad korv, våfflor och kaffe. Även en bingorunda kommer att finnas och museet kommer att vara öppet. Start kl 13.00.

Hela nordöstra Skåne:

1-31: Sommarboken: Låna sex böcker och få en presentbok av biblioteket, gäller alla bibliotek i Skåne Nordost.

1-31: Skåneleden: Den 140 mil långa leden är redo för besökare året om och sträcker sig över hela Skåne, inklusive de ovanstående fem kommunerna. Både lättvandrade och tuffare leder finns att följa.

Checkpoint från friluftsprojektet Hittaut, en aktivitet som passar hela familjen. Foto: Hittaut