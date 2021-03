Ebba har kommit hem för att ta över godset

Ebba Lövenskiold har kommit hem för att ta över Borrestad. Ett drygt år har gått och hon är egentligen inte beredd att tala så mycket om denna livsuppgift. Säger att hon lär genom att göra och att hon har fullt upp. Från godset ska även hennes kamp för barns utbildning fortsätta genom insamlingsstiftelsen Together for Better, som byggt skolor i Dominikanska republiken. Där befann sig Ebba och maken Sam på semester när jordbävningen slog till med full kraft.