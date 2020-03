Havererat tåg blockerar spår

Foto: /TT

Förseningar och eventuellt inställda tåg är att vänta under tisdagen.

Det är sedan 07-tiden på tisdagen stopp i tågtrafiken mellan Ronneby och Karlskrona.

Ett havererat tåg blockerar spåret. Förseningar och eventuellt inställda tåg är att vänta.

Trafikverket inväntar en prognos om när tågtrafiken beräknas åter köra som normalt igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är Bergåsa, Karlskrona C, Holmsjö, Vissefjärda, Emmaboda, Bräkne-Hoby, Burlöv, Bromölla, Kristianstad C, Eslöv, Fjälkinge, Hyllie, Hjärup, Hässleholm, Höör, Karlshamn, Lund C, Malmö C, Mörrum, Ronneby, Stehag, Stångby, Sölvesborg, Sösdala, Triangeln, Tjörnarp, Vinslöv, Åkarp, Örtofta, Önnestad.