Per: Det finn ju olika typer av klick men det har hela tiden funnits ett litet klick mellan oss i någon slags kommunikation, tror vi bägge ger varandra energi. Måns är som min phone sladd!

Ett klick av rädsla var när jag bröt mig in som objuden gäst på Måns bröllop och Måns insåg att den här killen är galen så bättre att joina än inte.

Måns, berätta något om Per som man inte vet:

Per sjunger väldigt mycket bättre än man kan tro. Eftersom han alltid gör det i karaktär har man inte fått höra honom sjunga ut och det är underbart.

Per, berätta något om Måns som man inte vet:

Måns är lite business och svårt otillgänglig men under där är han väldigt fin och lägger allt åt sidan om man ringer. Han har ett stort hjärta.

Måns: Det som jag gillar är att jag alltid har så vansinnigt roligt med Per. Jag kan vara hur trött som helst men träffar jag Per blir alltid livet roligt. Det som är störigt är att Per alltid jobbar 24/7. Hade gärna setts oftare.