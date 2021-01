Hala vägar och tung snö ställer till det för Skånetrafikens bussar och tåg under kvällen. Trafiken på busslinjerna 545 mellan Kristianstad och Broby och 542 mellan Sibbhult och Hässleholm, som tidigare under kvällen var inblandade i olyckor och en avåkning, ställs in under resten av dygnet.