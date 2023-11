Hemma hos fotograferna

Vi kommer båda två från en ganska torftig relation till julen, och det är först nu som nyblivna föräldrar som vi vill ta tag i traditionerna och återerövra dem för vår son Odds skull och verkligen gå all in. Vi känner oss lite som Lasse Åbergs karaktär Stig-Helmer inför vår första resa till Nueva Estocolmo, inte riktigt hemma och rädda för att flyga. Men istället för grisfest som resans höjdpunkt blir det nog sillfest, för om det är något jag under alla år har älskat med julen så är det sillen! Sillen, och snapsen lägger Emilia till. ICA Maxi brukar bjuda på några riktigt spännande och goda sillsmaker framåt julafton, och jag rekommenderar verkligen Gastronomi by Rasmus i Åhus som varje år tar fram en unik Sillkasse med hantverksmässigt inlagd sill!