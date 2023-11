– Anledningen till att man valt att öppna en premiumbutik just här i Kristianstad är dels på grund av det geografiska läget som är väldigt bra och dels för att Rituals säljer bra här, säger Jacqueline Kenmoore som är butikschef på Rituals på C4 Shopping.

Ungefär hälften av Rituals årsförsäljningen sker under julhandeln.

Body creame, 249 kr, Legend of the dragon.

– Vi har många lojala kunder och det är mycket som gör att det i väldigt många hem finns juklappar under granen från just Rituals. Vi har en väldigt bred målgrupp, allt från barn som tycker om våra mousse - duschtvålar till både kvinnor och män som uppskattar våra dofter. Att det sedan är en förbrukningsvara är uppskattat för många att både ge bort och att få. Vi har fina presentförpackningar och våra julkalendrar skapar habegär hos många, berättar Jacqueline Kenmoore.

Nästa år är det drakens år och just därför är julens nyhet Legend of the dragon.