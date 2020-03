Kämpande företag erbjuds fria annonser

Foto: Lasse Ottosson

Företagare och föreningar runt om i nordöstra Skåne kämpar med näbbar och klor – några av dem för sin överlevnad, när coronaviruset gör att verksamheter stänger och arrangemang ställs in. För att hjälpa näringsidkarna i en svår tid lanserar Kristianstadsbladet stödinitiativet ”Tillsammans nordöstra Skåne”.

– Vi gör detta för att vi vill visa att vi bryr oss om företagarna, föreningarna och näringsidkarna i bygden, säger Per-Anders Lindborg, försäljningschef på Kristianstadsbladet. Vi ska göra absolut allt vi kan för att hjälpa, även om alla företag har olika förutsättningar.

Genom initiativet ”Tillsammans nordöstra Skåne” (#tillsammansnordostraskane) erbjuds kunder att för en tid annonsera gratis genom Kristianstadsbladet.

– Vi kommer att ha samlingssidor där man till en början kan boka mindre annonser kostnadsfritt. Jag hoppas detta kan sjösättas imorgon (läs onsdag), säger Per-Anders Lindborg.

Får kunden en eller flera annonser gratis?

– Vi har inte låst oss där. Till en början vill vi hjälpa småföretag som lider nu i coronatider, allt ifrån handlare till mindre företag. För medel- och stora företag hittar vi lösningar och frågar oss hur vi kan hjälpa dem att i sin tur hjälpa sina kunder. Vi kanske kan hitta digitala lösningar. Just nu har vi en väldigt hög trafik på vår nyhetssajt. När folk sitter hemma är det viktigt att ha en bra digital lösning. De företag som kommit in sent med digital omställning är de som kommer lida allra mest.

Hur länge kommer stödinitiativet #tillsammansnordostraskane pågå?

– I alla fall april månad ut. Sedan får vi omvärdera för att se vad mer vi kan och behöver göra. Vi tittar på att landsätta digitalt initiativ för att hjälpa företagare. Vi ställer gärna upp med gratis rådgivning. Det är bara att kontakta vår digitala expert.

Jörgen Svensson, chefredaktör på Kristianstadsbladet, tillägger att initiativets nyckelord är ”tillsammans”.

– Vi måste hjälpas åt i en svår tid för oss alla. Det är klart att vi som tidning kan och ska göra vad vi kan för vara en kraft i arbetet med att ta sig igenom den här krisen.