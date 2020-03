Många vårdkunniga vill hjälpa till

Foto: Mikael Persson

Många med vårdutbildning och företag inom vårdsektorn vill hjälpa till i coronakrisen. Nu försöker regionen samordna resurserna. Dessutom erbjuds studenter anställning.

Region Skåne har tagit fram en webbsida där vårdutbildade och vårdföretag kan lämna sina kontaktuppgifter och beskriva vad de kan hjälpa till med: Skane.se/hjalptill.

– Det är fantastiskt vilket engagemang det finns från både invånare och företag, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne i ett pressmeddelande.

– Många ringer just nu runt till olika verksamheter för att erbjuda sin hjälp. För att samordna arbetet och avlasta våra verksamheter har vi tagit fram ett formulär där man kan erbjuda sina tjänster. Vi kommer att höra av oss till alla men med tanke på det höga trycket kan det ibland dröja lite.

Region Skåne meddelar vidare att man har träffat en överenskommelse med medicinska fakulteten i Lund, om att studenter kan anställas i vården. I ett första skede handlar det om läkarstudenter och sjuksköterskestudenter. Även medarbetare vid fakulteten som är verksamma kliniskt ställs till sjukvårdens förfogande.

Mer information finns på Lunds universitets webbplats.

Antalet konstaterade fall av corona i Skåne är under lördagen 220, det vill säga lika många som under fredagen. Det kan emellertid bero på att man i dagsläget endast tar prover på personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Totalt antal provtagna i Skåne under lördagen är cirka 2800, en ökning med cirka 30 personer sedan fredagen.

Totalt vårdas 3 covid-patienter i intensivvård och 7 i isolering i Skåne. En person har avlidit.