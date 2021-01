Tusentals nya smittade efter nyårshelgen

– Vår målsättning är att ha tio lediga platser inför varje kväll. Förhoppningsvis ser det bättre när vi har börjat med dagens utskrivningar, men det hänger också på hur många nya som kommer in under dagen, säger sjukhuschefen Johan Cosmo vid lunchtid på måndagen.

Det som är den stora påfrestningen är att det krävs enorma insatser från medarbetarna för att kunna ha så här många extra vårdplatser öppna. Det är otroliga insatser som medarbetarna gör just nu för att klara den här pandemin.

– Det är vårt nästa steg i eskaleringen. Vi har haft några enstaka som har legat där, men när dagens utskrivningar är klara har förhoppningsvis några fått gå hem så att vi inte behöver lägga in någon på Mava, säger Johan Cosmo.

– Balanserandet tycker jag att vi hanterar på ett väldigt bra sätt. Det som är den stora påfrestningen är att det krävs enorma insatser från medarbetarna för att kunna ha så här många extra vårdplatser öppna. Det är otroliga insatser som medarbetarna gör just nu för att klara den här pandemin.

– Senast jag ställde just den frågan till de fackliga representanterna så var deras svar att de inte får några signaler om att det just nu är några våldsamma negativa måenden, så att säga. Men risken är stor att det blir värre när det här är över, men just nu är den vi mitt inne i den här krisen och då tar man sig ann den på ett helt fantastiskt sätt.