I stan dyker det även upp en hel del popup butiker under december. Varje helg i december förvandlas glaspaviljongen på Lilla Torg till ett mysigt ställe att ta varm choklad på. Det är butiken Blue Co. Store som är en popup i Butik Smacas gamla lokaler som även har hand om glaspaviljongen. Blue Co. Store säljer kläder, inredning och har även café inne i butiken. Här är den varma chokladen och sötsakerna från Minas Chokladstudio. I Rabalders gamla lokaler öppnas det upp en popup med inredning och barnkläder och inne i Galleria Boulevard hittar man Lantan Outlets popup som säljer skor, jackor och accessoarer.