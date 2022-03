Aldous Harding pendlar mellan småtråkig och underbar

Aldous Harding (egentligen Hannah Topp) är Nya Zeelands egen singer/songwriter-darling. Hon har både charm och ett hjärta för melodier och vid sin sida har Harding återigen PJ Harveys favoritproducent John Parish. Det är förmodligen därför jag förväntar mig lite mer bett och vemod. De gjorde storverk tillsammans på “Party”, som fortfarande är Hardings formtopp. På fjärde albumet är allt lite för laid back och tryggt. De riktiga pärlorna dyker upp i slutet av skivan, men då har transportsträckan varit småtråkig. Bäst är underbart knepiga och vibrato-sjungna “Passion babe”, efterföljande balladen “She’ll be coming down the mountain” med fina Carole King-svängar och “Staring at the Henry Moore” som låter som en mindre komplex Nick Drake, fast från San Francisco.