Ansökan inlämnad – Britney Spears skiljer sig

Gift i 55 timmar

Britney Spears slog igenom med hitlåten "Baby, one more time" 1999, skriven av svenska producenten Max Martin och var en av 00-talets största popstjärnor.

Självbiografi i oktober

Det är sju år sedan det kom ett album med nya låtar, men de senaste åren har Britney Spears börjat ge ut musik igen. Så sent som i juli kom singeln "Mind your business" i samarbete med Will I Am och i fjol släppte hon låten "Hold me closer" med Elton John.