Åsa Leijons debut går in under huden

Stämningen är tät redan från första sidan och sidorna är fulla av karaktärer men nästan tomma på dialog. Det tar ett tag innan man som läsare får ordning på alla personer men sedan är man inne i en väv av människoöden som är svåra att värja sig från. Åsa Leijons gestaltning går in under huden och karaktärernas rädslor och sorg smittar av sig. Utifrån ett allvetande berättarperspektiv får vi veta allt genom Minna; det är endast några gånger som Åsa Leijon bryter mönstret och skiftar perspektiv. Det är just berättarperspektiven som då och då är den svaga länken. Minnas språk och berättande är till viss del mycket mognare än vad man kan vänta sig av en trettonåring vilket gör att det inte håller hela vägen. Det blir dessutom vissa märkliga perspektivbyten, karaktärer som närmar sig läsaren och sedan återigen försvinner och blir otydligare. Porträttet av lillasystern som saknar sin storasyster är Åsa Leijons främsta styrka. Det går rätt in i hjärtat.