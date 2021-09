Fakta

Om artikeln och Klimatfredag

I artikeln nämns följande böcker:

Daniel Lindvall, Kjell Vowles, Martin Hultman: ”Upphettning”, utgiven av Fri tanke (2020)

Bjorn Lomborg: ”False alarm”, utgiven av Basic Books (2020)

Staffan Laestadius: ”Klimatet och välfärden. Mot en ny svensk modell”, utgiven av Boréa (2013)

Staffan Laestadius: ”Klimatet & omställningen”, utgiven av Boréa (2018)

Staffan Laestadius: ”En strimma av hopp. Klimatkrisen och det postfossila samhället”, utgiven av Verbal (2021)

Michael E Mann: ”The New Climate War. The fight to take back our planet”, utgiven av Scribe (2021)

Kate Raworth: ”Donutekonomi. Sju principer för en framtida ekonomi”, utgiven av Daidalos (2018)

Om Klimatfredag

Under stor del av 2021 kommer en del av fredagens kultursidor att ägnas åt klimatfrågor.

Tidigare har det handlat om allt från hur vår hälsa påverkas av luftföroreningar, den växande e-handeln, cykling i städer, hur man kan prata om klimatkrisen med barn, grönytornas betydelse i städer, kolonilotter till havs och klimatet inom konsten.

Dagens skribent är Kjell Andersson, kultur- och miljöskribent som under lång tid har haft klimatfrågorna som ett bärande tema i sina texter. Det här är hans andra artikel i Klimatfredag.

Alla texter hittas på webben: sök på ”Klimatfredag”.