"Barbie" ohotad etta på biotoppen i USA

När biohelgen lider mot sitt slut står det klart att succén för Greta Gerwigs "Barbie" fortsätter. Filmen är ohotad etta på den nordamerikanska biotoppen även under sin andra vecka. Under fredagen och lördagen drog den in hela 93 miljoner dollar, motsvarande över 980 miljoner kronor, rapporterar Variety .

Under helgen nådde "Barbie" över 350 miljoner dollar, motsvarande över 3,6 miljarder kronor, i sammanlagda biljettintäkter på den nordamerikanska biomarknaden. Nästa vecka kommer filmen sannolikt att gå om Spider-Man: Across the spiderverse" och Guardians of the Galaxy Vol. 3”, enligt Variety.