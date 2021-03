Bill Gates har skrivit en modig bok om hur utsläppen kan minskas

Mot slutet av 2006 började Bill Gates bli medveten om det uppseglande klimathotet. Han lärde sig så mycket han kunde om det och gick bland annat i lära hos två framstående klimatforskare. Under de sista tio åren växte den här boken fram med stöd av hans obegränsade ekonomiska tillgångar och en härskara medhjälpare på olika nivåer. Den visar på en smal möjlighet att styra bort från “point of no return”.