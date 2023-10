Bruno Mars lämnar Israel efter attackerna

Bruno Mars skulle ha hållit en konsert i Tel Aviv i lördags, men den ställdes in av säkerhetsskäl. Arkivbild.

Bruno Mars skulle ha hållit en konsert i Tel Aviv i lördags, men den ställdes in av säkerhetsskäl. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Bruno Mars skulle ha uppträtt i Tel Aviv samma dag som Hamas attacker mot Israel inleddes. Konserten ställdes in – och nu har den amerikanska popstjärnan lämnat landet, skriver The Times of Israel.