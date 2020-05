Butlern Alfred får stor roll i "The Batman"

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Skådespelaren Andy Serkis har bjussat på detaljer ur den kommande Batman-filmen, som regisseras av Matt Reeves och har Robert Pattinson i titelrollen. Serkis spelar Bruce Waynes butler Alfred Pennyworth, vars känslomässiga koppling till Bruce ska spela en stor roll i filmen.

– Det handlar mycket om deras känslomässiga band, det är hjärtat i historien. Det är ett utsökt manus som Matt har skrivit, säger Andy Serkis i en intervju med Ladbible som The independent har plockat upp.

"The Batman" ska bli "mörkare och mer grubblande" än tidigare inkarnationer, och blir även enligt Serkis en "vacker film".

Inspelningen av "The Batman" har kommit ungefär halvvägs och ligger just nu på is.