Coronasäkrade scenframträdanden i Nya Zeeland

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Efter veckor av social distansering kommer nyzeeländare åter att kunna njuta av liveuppträdanden tillsammans.

Det är arrangören Live Nation som på fredag och lördag i nästa vecka arrangerar två pandemianpassade evenemang i Auckland, skriver NME.

För att minimera risken för virussmitta har man satt en gräns på 100 besökare per tillfälle. Personal kommer att bära skyddsutrustning i form av munskydd och handskar. Dessutom kommer alla besökares kroppstemperatur kontrolleras när de anländer.

– Vi vill på förhand tacka alla för att de anstränger sig för att följa de nya reglerna och riktlinjerna som råder under dessa föränderliga tider, säger Stuart Clumpas från Live Nation.

Framträdandena är de första av flera under namnet "Together Again". Under nästa veckas premiär uppträder flera nyzeeländska komiker och musiker.