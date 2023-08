De gjorde sommarens mest spelade låtar på Spotify

Den svenska gruppen Bolaget toppar listan över mest lyssnade låtar i Sverige på Spotify under sommaren.

Den svenska gruppen Bolaget toppar listan över mest lyssnade låtar i Sverige på Spotify under sommaren. Foto: Pressbild Bolaget/TT

Bolagets hitlåt "I kväll igen" visar också vägen för en topplista som nästan totalt domineras av svenska låtar. Hela 16 av de 20 mest strömmade låtarna i Sverige under sommaren sjungs på svenska och 18 av låtarna är gjorda av svenska artister.

På andraplats kommer dock en låt som bryter mot mönstret. "Sprinter" med den brittiska superduon Central Cee och Dave har gått varm även hos svenska lyssnare under sommarmånaderna.

Globalt ser sommarlistan helt annorlunda ut. Där toppas lyssningen av "Ella baila sola" med mexikanska Eslabón Armado och Peso Pluma. På plats två och tre kommer "Where she goes" med Bad Bunny respektive "Seven (featuring Latto)" med Jung Kook och Latto.

Fakta: De mest lyssnade låtarna i sommar

Sverige:

1. "Ikväll igen" med Bolaget

2. "Sprinter" med Central Cee och Dave

3. "Grät" med Hov1

4. "Kan inte gå" med Bolaget

5. "17" med Adaam, Pablo Paz och Takenoelz

6. "Andas in andas ut" med Thomas Stenström

7. "Vill va med dig" med Einár

8. "Cha cha cha" med Käärijä

9. "Occhi d'amore" med NOTD och Veronica Maggio

10. "Josefin" med Albin Lee Meldau

Globalt:

1. "Ella baila sola" med Eslabón Armado och Peso Pluma

2. "Where she goes" med Bad Bunny

3. "Seven (featuring Latto)" med Jung Kook och Latto

4. "Cruel summer" med Taylor Swift

5. "La Bebe – remix" med Yng Lvcas och Peso Pluma

6. "Un x100to" med Grupo Frontera och Bad Bunny

7. "Flowers" med Miley Cyrus

8. "Daylight" med David Kushner

9. "Sprinter" med Dave och Central Cee

10. "As it was" med Harry Styles