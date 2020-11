En annorlunda meditation

Då passar Virginia Woolfs lilla undersköna roman ”Orlando - en biografi” från 1928 som handsken. Den om adelsmannen som kan förflytta sig fritt genom tiden, byta kön och kanhända också identitet. ”I am sick to death of this particular self. I want another”, som Woolf skriver. En romantisk gekko som förändrar sig? Eller är det i själva verket världen runt om som är den som förändras? Den nu snart 30-åriga filmen ”Orlando” av Sally Potter, skapade en tidlös ikon av Tilda Swinton och är ännu en av tidens viktigaste.