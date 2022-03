Explosivt – men alldeles för monotont på ”Crash”

Engelska Charli XCX debuterade med sitt soloalbum 2013 och har sedan dess parkerat permanent i poplandskapet. På skivomslaget sitter hon på en krossad vindruta med håret i ansiktet och sjunger “What you want? I ain’t got it” i den stabila singeln “New Shapes”. Den genomgående tonen i albumet är förlösande, explosiv och hon är redo för kamp. Det som däremot gör att det inte känns attraktivt denna gång är att låtarna inte sveper iväg med en. Sprickorna i de hastiga övergångarna ger en störning i rytmen och den tillspetsade rösten blir som en irriterande matta i öronen. Melodierna skiljer sig inte så mycket som de tidigare skivsläppen heller – resultatet blir här några singlar som kan ses som en partyhöjare. Annars, anonymt och monotont.