I Camila Cabellos tredje album “Familia” utforskar hon sitt kubanska och mexikanska ursprung. Popmusiken hon tidigare gjort blandas nu med mariachi och salsa. Skivan har sina ljusa punkter, såsom “Bam bam” – en härlig låt som gjord för en Disneyfilm med tecknade figurer som dansar runt på gatorna i Kuba. Det märks att sångerskan har en ung målgrupp hon anpassar sig till. Men i stora delar av albumet känns det tyvärr allt för tillgjort. Man kan tänka sig att Camila Cabello har gått in på valfri H&M-butik och snott töntiga citat som står på tröjorna när hon skulle skriva sina låttexter. “Maybe I'm an alien, earth is hard”. Camila är en 25-årig världskänd popstjärna som lajvar hormonstinn tonåring som “inte passar in”. Skämskudden på.