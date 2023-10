”Gästen” är en skicklig gestaltning av det som döljer sig under den perfekta ytan

Erik MacQueens svenska översättning följer Emma Clines text tätt i interpunktion, vilket är nödvändigt för att gestalta Alex rätt. Däremot tycker jag att MacQueen är onödigt slarvig i ordvalen, och det handlar inte bara om estetiska val, utan om betydelseskiljande. Det är som om MacQueen hela tiden valt den snabbaste vägen till svenskan utan att reflektera över Clines stilnivå och intention. ”From here, the sand was immaculate.” blir till exempel i MacQueens översättning ”Härifrån var sanden helt slät.” Men ordet ”immaculate” har dels en mer exakt betydelse än ”helt slät”, dels andra konnotationer som är centrala i Clines berättelse om yta, perfektion och smuts. ”Spirited away” är inte heller ”forsla bort”, utan betyder ”to remove without anyone's noticing”, vilket också är mycket betydelsefullt för hur Alex senare agerar.