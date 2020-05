"Gollum"-skådespelaren gör "Bilbo"-maraton

Foto: Chris Pizzello

Sugen på att höra "Gollum" läsa "Bilbo – en hobbits äventyr" – i ett sträck? Då har du chansen på fredag när "Sagan om ringen"-skådespelaren Andy Serkis läser JRR Tolkiens bok från start till mål, utan paus.

Serkis, som gestaltade Gollum i både "Sagan om ringen"- och "Hobbit"-filmerna, ska läsa i tolv timmar för att samla in pengar till välgörenhetsorganisationerna NHS Charities Together och Best Beginnings, med anledning av coronakrisen, skriver BBC News.

"Så många av oss kämpar isolerade under nedstängningen. När tiderna är kärva vill jag ta er med på ett av de största fantasyäventyr som någonsin har skrivits, ett tolv timmar långt fåtöljmaraton genom Midgård", säger skådespelaren i ett uttalande.

Läsningen går att följa via Serkis Go Fund Me-sida på nätet. Tolkiens bok har bytt titel på svenska ett antal gånger och heter i den senaste översättningen "Hobbiten eller bort och hem igen".