Håkan Hellström släpper snapsvisa

Håkan Hellström firar midsommar genom att släppa en snapsvisa. Låten "Snapsvisa" har tidigare endast funnits som ett bonusspår på vinylversionen av hans senaste album "Poetiska försök", och kommer nu att vara tillgänglig digitalt endast under midsommarhelgen. På midsommarafton nästa år kommer låten tillbaka igen.

Håkan Hellström är just nu ute på en sommarturné, som avslutas på Way out west 12 augusti i Göteborg.