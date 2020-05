Han ska regissera Tom Cruise – i rymden

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Planerna går framåt för Tom Cruises nya film, som ska spelas in rymden på riktigt i samarbete med Elon Musk och Nasa. Nu har projektet fått en regissör – Doug Liman som tidigare har regisserat "The Bourne identity" och Tom Cruise i filmerna "American made" och "Edge of tomorrow".

Enligt Deadline är Liman tillsammans med Cruise mycket engagerad i projektet. Han står också bakom det första manusutkastet av actionäventyret, som ännu inte har någon titel.

Innan duon kan ta sitt filmskapande till en helt ny nivå, måste dock Cruise lansera den uppskjutna "Top Gun: Maverick" och spela in "Mission: Impossible 7", som försenats på grund av coronapandemin.