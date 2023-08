Icona Pop fann friheten hemma i Sverige

Aino Jawo och Caroline Hjelt tar emot i sin studio på Södermalm i Stockholm där de har huserat under det senaste året. Under perioden har de gjort färdigt "Club romantech", deras första album på ett decennium.

Men tillvaron under pandemin, och faktumet att båda blev på smällen i samma veva fick musiken att ta nya vägar – i en friare och mer lekfull riktning, via dansgolvet.

"Halvnaken och fri"

Barnen är kompisar

"Som en stor bebis"

Fakta: Icona Pop

Består av Aino Jawo och Caroline Hjelt. Duon fick skivkontrakt som Icona Pop 2009.

Släppte 2011 ep:n "Nights like this". Debutalbumet "Icona Pop", som bland annat innehöll superhitten "I love it", släpptes 2012. 2013 kom uppföljaren "This is... Icona Pop".

Har spelat i stora amerikanska produktioner som "The today show", "Late show med David Letterman" och den amerikanska versionen av "Talang".

Släpper nya albumet "Club romantech" den 1 september.