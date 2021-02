Sune Johannesson: Ingvar Lidholm – tack för allt!

Just dessa dagar uppmärksammas tonsättaren Ingvar Lidholm, då det är 100 år sedan han föddes. Kulturjournalisten Sune Johannesson minns sitt första möte med Lidholms musik, ett möte som förändrade honom.

Det var som gammal musik i en helt ny form. Traditionen hade gjorts modern och engagerade mig fullt ut. Jag satt med rak rygg under resten av konserten och efteråt var jag helt tagen. Något liknande hade jag aldrig hört.

Efteråt wow-log jag hela vägen ut till foajén där jag direkt köpte lp-skivan med musiken. Än idag står den kvar i min vinylhylla, sorterad under bokstaven ”L”, som i Lidholm, Ingvar.

Musiken jag just upplevt hade jag aldrig hört innan och denne Lidholm var då ett helt okänt namn för mig, idag – nästan 40 år senare – vet jag att han är en betydelsefull gigant inom den svenska klassiska musikens 1900-tal.

Skivan med Ingvar Lidholms musik som skribenten köpte efter konserten under början av 80-talet.

Född 1921 kom Ingvar Lidholm att bli en tongivande person under cirka sju decennier, medlem i den kända Måndagsklubben och med mängder av storartade verk på sin opuslista; för körer, röster, piano, stråkar, orkestrar... En opera blev det till slut också.

Skivan som jag köpte efter mitt första möte med Ingvar Lidholm – och som nu ligger jämte mitt tangentbord – gavs ut 1980 och rymmer några av de verk som jag fortfarande skulle placera högt på min personliga best-of-Lidholm-lista: ”Greetings from an old world” (1976), ”Musik för stråkar” (1952) och ”Kontakion” (1978).