Bästa spår: ”Beach house”, ”Go find yourself or whatever”.

I år är det tio år sedan Carly Rae Jepsens stora genombrott med ”Call me maybe”. Kanadensiskan har hunnit fram till sin sjätte skiva, och förhoppningen om att bli kär är bytt mot ett förhållande som tagit slut (”Go find yourself or whatever”) och rejält misslyckade dejter (vasst roliga ”Beach house”).