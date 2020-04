Kärlekspar från "Paradise hotel" får serie

Foto: Tony Ottosson/Viaplay

Anna Pankova och Kristian Täljeblad träffades och blev ett par under inspelningarna av "Paradise hotel" 2017. Under årets säsong kom paret in som "ikoner" och coachade de nya deltagarna. Då passade Kristian Täljeblad på att fria till flickvännen framför kamerorna. Men frieriet sändes aldrig utan kommer nu att synas i en helt ny spinoff-serie: "Anna & Kristian: Forever".

Serien kommer att följa parets väg från förlovning till giftermål. Planen är att gifta sig i höst och vigseln ska äga rum på ett slott.

"Jag tror att vi kommer visa en väldigt rå och ärlig bild av våra liv och hur det kan gå till när man planerar ett bröllop. Jag visste inte ett smack innan vi började planera och just resan från start till slut kanske både kan inspirera och även underhålla folk där hemma," säger Kristian Täljeblad i ett pressmeddelande.

"Anna & Kristian: Forever" är en serie i sex delar med premiär i höst på Viaplay och Viafree.