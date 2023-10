Klimataktivister stormade "Les misérables"

Klimataktivister från organisationen Just Stop Oil under en aktion i London i fjol. Arkivbild.

Klimataktivister från organisationen Just Stop Oil under en aktion i London i fjol. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Det var under sången "Do you hear the people sing" som aktivisterna rusade upp på scenen och kedjade fast sig, varpå föreställningen stoppades och publiken ombads lämna salongen.

I ett filmklipp, publicerat av Sky News, syns skådespelarna snabbt lämna scenen medan aktivisterna iförda t-shirts och banderoller med texterna "The show can't go on" och "Just stop oil" stå stilla medan publiken buade.