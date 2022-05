Sedan dess har hon producerat tre diktsamlingar och lika många romaner/berättelser. 90-talet såg ”På stranden” och ”Agadir, my love”. Under 2000-talet kom ”Suburbia” och ”Gult ljus. Under 2010-talet endast diktsamlingen ”Regnet och gräset”. Hon har dessutom skrivit pjäser, några barnböcker och ett par LL-romaner. Nu, 2022, är det dags för nästa och det är en novellsamling.