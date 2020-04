Lady Gaga avslöjar gästartister på nya skivan

Foto: Scott Roth

Lady Gagas skiva "Chromatica" är försenad på grund av coronakrisen. För alla som längtar kom sångerskan med en nyhetstung uppdatering på Instagram på onsdagen, där hon avslöjar alla låttitlar på skivan, samt tre gästande artister: Ariana Grande på låten "Rain on me", Elton John på "Sine from above" och den sydkoreanska gruppen Blackpink på "Sour candy", uppmärksammar Rolling Stone.

Albumet, som totalt har 16 spår, var planerat att släppas den 10 april. I januari släpptes ett av "Chromatica"-spåren – "Stupid love", som bland andra svenske Max Martin har varit med och skrivit.