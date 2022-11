Levande om en ung mans sista resa genom Malmö

För något år sedan flyttade de tre in i en lägenhet mellan Värnhemstorget och Kirseberg, en liten och närmast anonym plats i Malmö. Eller som Bakhtiari skriver: ”Om man nyser missar man det helt.” Här har Shayan aldrig känt sig hemma, för honom är Nydala, deras tidigare stadsdel, hemma.

Det Shayan ska göra denna dag är att spela in en låt till sin 40-åriga mamma. Ge henne den bästa personliga presenten. Men det visar sig vara svårare än han tänkt. Hans vän som ska hjälpa honom är sen, kommer de ens få en studiotid, och hur ska låten låta – både vad gäller beat och text? Under dagen växer hans dåliga samvete. ”Hans mardröm var att hon skulle tro att han var en sådan person som aldrig fullföljde någonting.”

Under Shayans dagsfärd genom staden blir det flera stopp. Han hamnar hos sin mormor, som hjälpt honom mycket under barndomen, han träffar sin pappa som åter har ekonomiska bekymmer, han möter flera vänner och lägger märke till personer lite här och var, på bussar och gator.

Allt detta blir en resa genom dagens Malmö, men också en resa tillbaka in i Shayans liv med allt från gamla vänner till släktingar och områden han har en koppling till.

Det är frågor jag bär med mig under hela läsningen, och efteråt funderar jag över vad den här sorgligt avgörande informationen gör med min läsning. Det är som om jag överallt läser in hot och problem, i varenda stopp under Shayans form av vardagliga roadtrip genom Malmö tänker jag – nu, nu sker det... Men nej, hans dag fortsätter ett tag till.