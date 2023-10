Marcimain gör långfilm för Netflix

Mikael Marcimain, Simon Lööf och Nora Rios under inspelningen av "Ett ärligt liv". Pressbild.

Mikael Marcimain, Simon Lööf och Nora Rios under inspelningen av "Ett ärligt liv". Pressbild. Foto: Emil Hornstrup/Netflix

Mikael Marcimain regisserar thrillern "Ett ärligt liv" som får premiär på Netflix under nästa år.

Filmen, som precis har börjat spelas in i Lund, är baserad på Joakim Zanders coming of age-roman med samma namn. Den handlar om Lundastudenten Simon som träffar en radikal tjej och sugs in i en excentrisk värld full av spänning, lögner och risker.