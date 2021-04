Maxim Grigoriev skildrar smärtsam rotlöshet med säker författarhand

Nikita lämnade Ryssland som ung. När han kom till Frankrike tog hans välgörare och vän Nina hand om honom. Även hon med en emigranthistoria bakom sig. Hon är betydligt äldre än Nikita och efter att hon avlidit får han ärva hennes lägenhet i Nice. Där finns också hennes anteckningsböcker. Nikita läser. Under tiden får även vi som läsare ta del av deras historia tillsammans, ett beroendeförhållande med en tydlig sexuell underton där Nikita är den underordnade. Nina är en svartsynt kvinna, mycket ensam och bitter. Och i takt med att Nikita läser framträder hela hennes, och deras, komplexitet. Så kan, mycket förenklat, det yttre händelseförloppet i Maxim Grigorievs roman ”Europa” beskrivas.

Men romanen handlar egentligen inte så mycket om yttre händelser, utan syftar mer till att skildra inre skeenden och känslor. Och i det avseendet är den lyckad. Den arbetar sig sakta men övertygande och säkert in i både de gestaltade personerna och mig som läsare. Exempelvis genom att det inledande starka fokuset på yttre miljöbeskrivningar efterhand övergår i att tränga allt djupare in i huvudpersonen Nikita. Jag uppfattar det som ett medvetet berättartekniskt grepp för att locka mig in i hans inre värld. Och när jag väl omslutits av Nikitas och Ninas svärta, tänker jag inte längre på yttre händelseförlopp. Jag är då fast i deras inre.