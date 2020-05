Mia Skäringers hyllade show visas på Netflix

Foto: Pressbild/TT

Scenföreställningen "No more fucks to give" har gjort succé runt om i landet och setts av över 300 000 personer. Nu ska den visas på Netflix i Norden, med premiär den 17 juni.

"Att 'No more fucks to give' nu ska släppas på Netflix känns så rätt. På Netflix finns höjden, bredden, syret, djupet och mångfalden. Där finns den yngre publiken och dem jag kanske aldrig nådde. Där öppnar sig Norden. Jag är superglad och skittaggad på att se den ligga där och steka på menyn", säger Mia Skäringer i ett pressmeddelande.

Showen "Avig Maria – no more fucks to give" hade premiär 2018 och är regisserad av Helena Bergström med manus av Mia Skäringer. En filmatiserad version av föreställningen visades på bio den 8 och 10 mars på ett hundratal biografer över landet.